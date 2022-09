Strappa la borsa a un'anziana in bicicletta: inseguito dai passanti e arrestato

Ha strappato la borsa a una donna che stava pedalando con la sua bicicletta a Cuggiono, nel Milanese. E' successo nella mattinata di lunedì. La donna, una 79enne del paese, è caduta per terra a causa della violenza del gesto. Ferita e spaventata, è scappata via, in preda al panico. Intanto, però, due passanti, che avevano visto tutta la scena, hanno inseguito il rapinatore e chiamato i carabinieri.

I militari hanno raggiunto il posto e catturato il malvivente: si tratta di un uomo di 42 anni, residente a Cuggiono come la vittima, con alcuni precedenti. Gli stessi carabinieri hanno poi raggiunto la donna, tranquillizzandola e portandola in ospedale per medicarle le abrasioni subite. Nella borsa, restituita alla vittima, c'erano alcuni contanti, i documenti e le chiavi di casa.