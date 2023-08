I rapinatori fermati subito dopo il colpo: erano da una prostituta

Fatale fu la sosta a bordo strada. Cinque uomini - due cileni di 26 anni, due connazionali di 23 e 42 e un argentino di 20, tutti senza precedenti - sono finiti in manette lunedì sera con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito una 32enne rubandole la borsa e l'auto, una Jeep Compass.

Il raid del gruppo è andato in scena a Cusano Milanino, in via Adda, dove la vittima - appena scesa dalla macchina - è stata sorpresa alle spalle, minacciata con un coltello e costretta a consegnare tutto ai banditi. I cinque si sono poi allontanati a bordo della Jeep della donna e di una seconda vettura.

Le ricerche dei carabinieri hanno dato esito poco dopo, quando i militari del Radiomobile di Monza hanno rintracciato il veicolo della banda in via Valtellina a Cinisello Balsamo. Uno dei cinque era fermo in strada a contrattare con una prostituta, mentre gli altri quattro lo aspettavano a poca distanza.

I ladri sono quindi stati bloccati, sottoposti a fermo di indiziato di delitto e portati nel carcere di Monza. Addosso i militari gli hanno trovato il bottino rapinato poco prima e le chiavi della Jeep, che è stata recuperata qualche ora più tardi nella vicina Sesto San Giovanni.