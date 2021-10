Milano, rapinati nel cuore della movida: ragazzi accerchiati, picchiati e derubati

Quattro ragazzi sono stati aggrediti e rapinati in Piazza 24 maggio a Milano nella notte tra sabato e domenica 24 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 2:50, come denunciato dalle vittime alle forze dell'ordine. I malviventi, stando a quanto messo a verbale dagli agenti di via Fatebenefratelli, avrebbero accerchiato, minacciato, aggredito e derubato i giovani per poi scappare senza lasciare tracce.

Magro il bottino: un orologio di scarso valore, uno zaino e uno smartphone. Due dei ragazzi aggrediti, tuttavia, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso: sono stati trasportati in codice verde al San Paolo.