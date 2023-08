Milano, 27enne rapinato sui Navigli: nel branco anche una ragazza (e un minorenne)

I due maschi con un coltello e una bottiglia di vetro rotta. Lei, la donna del branco, con la voce e le minacce. Tre ragazzi - un 20enne egiziano, un 17enne suo connazionale e una 21enne italiana - sono stati arrestati martedì sera a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito e scippato un 27enne.

Il blitz dei tre è andato in scena verso le 23.30 all'angolo tra viale Gorizia e Ripa di Porta Ticinese, tra la Darsena e i Navigli. Il più grande del gruppo, stando a quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe sorpreso il giovane alle spalle, gli avrebbe stretto un braccio attorno al collo e, con un coltello nell'altra mano, gli avrebbe strappato una collanina in oro dal valore di 400 euro. Contemporaneamente, il minorenne avrebbe rotto una bottiglia di vetro per minacciare il 27enne, mentre la ragazza gli avrebbe ordinato di andare via e di non provare a seguirli.

I tre, però, sono stati fermati dai clienti di alcuni locali vicini che hanno capito cosa stava accadendo e sono intervenuti. Proprio in quel momento è passata una Volante del commissariato Porta Ticinese, che ha visto la scena ed è riuscita a bloccare i rapinatori. Il 20enne e la 21enne sono stati accompagnati a San Vittore, mentre per il 17enne si sono aperte le porte del Beccaria.