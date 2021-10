Rapina alla Darsena in piena notte, i responsabili sono giovanissimi. C'è un minore

Tre arrestati per una rapina alla Darsena, in piena notte tra venerdì 29 e sabato 30 ottobre. Erano le quattro e mezza del mattino quando la vittima ha telefonato al 112 per chiedere aiuto alle forze dell'ordine, segnalando che il gruppetto di malviventi s'era allontanato da piazza XXIV Maggio (luogo dell'aggressione) verso corso San Gottardo.

Le volanti della polizia, giunte sul posto, hanno intercettato i tre responsabili, tutti giovani marocchini: un 21enne regolare sul territorio ed incensurato, un 19enne a sua volta incensurato ma irregolare ed un 17enne con alcuni precedentil. Avevano ancora con sé la collanina e il cellulare che avevano preteseo dalla vittima, a cui sono stati restituiti gli oggetti. Il 21enne e il 19enne sono stati arrestati mentre il 17enne è stato affidato ad una comunità minorile.