Il rapinatore 'gentile' che chiede solo una sigaretta

Si è avvicinato alla sua vittima e con gentilezza ha chiesto una sigaretta. Poi, con assoluta destrezza, lo ha rapinato di un paio di cuffie ed è fuggito. Quando è stato raggiunto dai poliziotti in borghese della Squadra mobile che hanno visto tutto da lontano, si è scagliato contro di loro con calci e pugni. Alla fine, il rapinatore 'gentile' è stato arrestato.

Scenario dell'episodio, come riferisce la questura, è viale Gabriele D'Annunzio in Darsena a Milano. In manette è finito un marocchino di 19 anni, già con precedenti penali. La vittima è un ragazzo italiano di 24 anni. Il giovane non aveva nemmeno notato che il 19enne gli avesse rubato un paio di cuffie appoggiate in terra. Tuttavia, gli agenti hanno assistito all'intera scena e sono intervenuti per bloccare l'autore di reato.

Il marocchino ha opposto resistenza attiva sferrando calci e pugni all'indirizzo dei poliziotti che, non con poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. Le cuffie sono state restituite alla vittima in sede di denuncia. Lo straniero è stato arrestato e verrà giudicato per direttissima.