Baby gang di criminali minorenni in azione: 2 rapine in pochi minuti, vittime picchiate

Due rapine in strada con aggressione sono state messe a segno nella notte a Milano da una banda di baby rapinatori. I quattro giovani, di età compresa tra i 16 e i 23 anni, hanno agito in piazzale Dateo e in via Galvano Fiamma (zona Porta Monforte), entrambe zone centrali della città. Nel primo episodio, intorno alle 2.30, i rapinatori hanno accerchiato due 19enni italiani, calciandoli e spingendoli per derubarli dei rispettivi borselli. I due giovani sono stati poi lasciati a terra, feriti ma non gravemente.

Circa un quarto d'ora dopo, la banda ha colpito ancora, questa volta ai danni di un 23enne e di un 22enne, anche loro italiani. I rapinatori hanno aggredito i due giovani, sottraendo loro un portafogli e uno smartphone. Le due rapine sono state segnalate alla centrale operativa della questura, che ha inviato sul posto le volanti e gli agenti del commissariato Monforte-Vittoria. I quattro giovani sono stati rintracciati e bloccati ancora in zona.

Al termine delle indagini, gli agenti hanno arrestato i quattro rapinatori. Il 23enne è stato portato al carcere San Vittore, mentre i tre minorenni, due di 17 anni e uno di 16, sono stati portati al Centro di prima accoglienza del Beccaria. Parte della refurtiva è stata recuperata. Nessuna delle vittime ha richiesto le cure mediche.