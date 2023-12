Blitz in Gintoneria: cerca di rubare il Patek Philippe a Davide Lacerenza

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rubare un Patek Philippe da 130mila euro a Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria, nella serata di giovedì 7 dicembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 21, come riferito dalla questura. Il malvivente, un italiano di 49 anni, secondo quanto messo a verbale, è entrato nel locale di via Napo Torriani e si è avvicinato al titolare. Pochi istanti dopo ha cercato di strappargli l'orologio dal polso (un Patek Philippe da 130mila euro) e infine ha cercato di guadagnare l'uscita. Proprio in questo frangente è stato immobilizzato dallo stesso Lacerenza.

È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura. L'uomo è stato arrestato e accompagnato in questura.