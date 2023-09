Rapina un'anziana in metro e la fa cadere dalle scale

Un ragazzo di 20 anni di origini egiziane ha rapinato un'anziana di 92 anni nella stazione Romolo della metropolitana verde. Il fatto lo scorso pomeriggio. Il malvivente, secondo quanto trapelato, l'ha aggredita sulle scale mobili, facendola cadere e rubandole la collanina d'oro che portava al collo. Il rapinatore è stato arrestato dalla polizia per rapina pluriaggravata in concorso. Fermati anche due complici e connazionali di 20 e 21 anni, che però non avrebbero partecipato direttamente al fatto.

Gli agenti ha rintracciato i tre grazie alle telecamere della sala operativa di Atm, che hanno ripreso la loro fuga. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Paolo con un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. La collanina d'oro non è stata ancora ritrovata.