Picchia e deruba una passante che lo voleva aiutare

Nelle scorse ore, a Masate (Milano), i carabinieri della Tenenza di Cassano D’Adda hanno arrestato un 33enne nigeriano, con precedenti per reati contro il patrimonio, per rapina aggravata.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, i fatti sono accaduti in strada, in via Venezia. Il nigeriano, dopo aver richiesto al 118 l'intervento di un'ambulanza per una ferita alla mano sinistra procuratosi accidentalmente, ha dato in escandescenze aggredendo i sanitari del 118 intervenuti, colpevoli, a suo dire, di essere arrivati in ritardo. Alla scena ha assistito una passante, una donna di 78 anni, che è intervenuta per calmarlo.

L'uomo, però, a questo punto si è scagliato anche contro la donna, percuotendola con calci e spintoni facendola rovinare a terra e derubandola dei 40 euro che aveva nella borsetta. I carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando subito l’uomo e arrestandolo. Dopo essere stato curato alla mano, l'aggressore è stato accompagnato dai carabinieri al carcere di San Vittore. Per la donna non è stato necessario il ricovero in ospedale.