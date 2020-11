Milano, rapinano una donna e fuggono: preso uno dei banditi (con i documenti dell'altro)

Sbagliata la fuga. Sbagliatissima la scelta del posto in cui conservare i documenti. Un uomo di 22 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato domenica sera a Milano con l'accusa di rapina in concorso dopo aver aggredito e scippato una donna insieme a un complice, già identificato e attualmente ricercato.

Il blitz dei due malviventi, stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, è avvenuto verso le 20.30 in via Tadino. Lì i due hanno avvicinato una 32enne, l'hanno fermata con una scusa e poi appena lei ha preso il cellulare dalla tasca del giubbotto, l'hanno spinta a terra con violenza e le hanno strappato proprio il telefono.

A dare l'allarme è stata la stessa vittima, che dopo pochi minuti ha incrociato una Volante della polizia e ha fornito agli agenti una descrizione dei due rapinatori. Il 22enne è stato trovato pochi attimi dopo ancora in via Tadino, è stato bloccato e arrestato. In uno zaino che aveva con sé, gli agenti hanno poi scoperto un documento di un secondo uomo, che è stato riconosciuto dalla donna come l'altro aggressore.

Il rapinatore è stato quindi indagato in stato di irreperibilità per il reato di rapina: appena sarà fermato dagli agenti - anche per un controllo casuale - dovrà rispondere dell'accusa. Il suo complice si trova invece già in carcere.