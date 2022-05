Tenta di rapinare una famiglia a due passi dal Duomo: arrestato

Prima la rapina, poi la fuga. Infine le manette. Un ragazzo di 18 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato in via Beccaria a Milano (pieno centro della metropoli) dopo aver derubato un gruppo di turisti nella tarda mattinata di venerdì 20 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 12:30 quando il giovane, insieme a un connazionale di 22 anni, ha avvicinato in piazza Duomo un gruppo di turisti, una famiglia di cittadini turchi. I due hanno seguito la famiglia e poco dopo, in via Beccaria, hanno tentato di rubare il telefono cellulare dalle tasche del padre.

Ne è nata una colluttazione e la polizia, arrivata sul posto e con l'aiuto della polizia municipale, ha bloccato i due giovani. Il 22enne è stato denunciato, mentre il 18enne è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.