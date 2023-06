I 19enni che rapinano i ragazzi in piazza Duomo

Lo scippo e la fuga, fallita. Due 19enni - un marocchino e uno spagnolo, entrambi con precedenti - sono stati arrestati all'alba di lunedì a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito e derubato un 21enne e un 20enne in piazza Duomo.

Il loro blitz è avvenuto verso le 4.10 davanti alla Mondadori, dove i due giovani sono stati avvicinati dai rapinatori che hanno mostrato uno spray al peperoncino per minacciarli e hanno poi strappato una collanina in oro a uno dei due, spingendo entrambi a terra per evitare che reagissero.

I carabinieri della stazione Milano Porta Monforte che stavano passando in zona sono stati allertati dalle due vittime e si sono messi subito sulle tracce degli aggressori. La "caccia" ha dato i suoi frutti poco dopo, quando i 19enni sono stati fermati, a poco distanza. Entrambi avevano ancora addosso lo spray urticante e la collanina appena rubata. I militari sono ora al lavoro per verificare se, come sembra, i due abbiano colpito già altre volte in zona, con lo stesso copione.