Cerca di rapinare tre ragazzi, loro lo pestano: 20enne ferito (e denunciato)

Ferito e denunciato. Un ragazzo di 20 anni, cittadino egiziano, è stato indagato domenica sera con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di derubare tre turisti brasiliani, che hanno però reagito colpendolo e mettendolo in fuga.

A fermare il 20enne, poco prima delle 22.30, è stata una volante della polizia che passando in piazza Duomo lo ha notato con un coccio di bottiglia in mano e il volto pieno di sangue. In un attimo i poliziotti hanno ricostruito che poco prima il ladro aveva minacciato tre uomini - tutti tra i 35 e i 42 anni - cercando di rubare loro un cellulare. Le vittime, però, hanno reagito picchiando l'aggressore e costringendolo a scappare.

La serata del rapinatore è così finita in ospedale, con gli agenti che lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Policlinico per essere medicato. Il 20enne è stato quindi denunciato a piede libero.