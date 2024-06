Ruba una bottiglia all’Esselunga e la usa per colpire un vigilantes (che cerca di fermarlo)

Ha preso una bottiglia nel reparto enoteca dell’Esselunga, poi ha cercato di uscire senza pagare il conto in cassa. Quando il vigilantes del supermercato di via Feltre ha cercato di fermarlo ha usato la stessa bottiglia per colpirlo. L’epilogo? Le manette. È successo nella serata di giovedì 27 giugno nel punto vendita della periferia Est di Milano.

Tutto è iniziato intorno alle 20.30, come riferito dalla questura di Milano. Ad allertare il 112 è stato proprio il servizio di vigilanza del punto vendita. Sul posto è intervenuta una volante della questura che ha fermato l’uomo, un 35enne marocchino già noto alle forze dell'ordine, e lo ha accompagnato in via Fatebenefratelli, dove è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria.