Il magazziniere che rapina l'Esselunga in cui lavora: fermato dalla collega (e dalla polizia)

Il blitz a fine turno. Nel super in cui lavora. Un uomo di 50 anni, nato in Senegal ma cittadino italiano, è stato arrestato giovedì sera con l'accusa di tentata rapina impropria dopo aver cercato di rubare nell'Esselunga di viale Jenner, lo stesso supermercato in cui è assunto come magazziniere.

A incastrarlo è stata una collega che lo ha notato mentre sistemava alcune bottiglie di superalcolico nella corsia dedicata, lasciando volontariamente un Montenegro, un Martini rosso e un Havana club all'interno di un carrello, con cui è poi andato in bagno. A quel punto, stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 50enne è andato a cambiarsi ed è tornato in bagno con uno zaino in cui ha messo il bottino.

La dipendente del super ha quindi avvisato la vigilante, che ha cercato di bloccarlo mentre usciva. Il magazziniere ha però reagito strattonandola e aggredendola cercando poi di fuggire lanciando le bottiglie appena rubate. Gli agenti delle Volanti lo hanno così raggiunto e arrestato.