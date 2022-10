Il rapinatore che spacca due bottiglie al super per minacciare i dipendenti coi pezzi di vetro

Stava rubando all'interno di un supermercato ma è stato scoperto dai dipendenti. A quel punto ha spaccato due bottiglie di vetro e li ha minacciati con i cocci. Alla fine è stato catturato.

E' successo a Milano all'Esselunga di via Monte Rosa, intorno alle nove meno un quarto di venerdì sera. Protagonista un 27enne albanese senza fissa dimora e con alcuni precedenti, sempre per furto. L'uomo stava rubando alcuni prodotti alimentari, che aveva nascosto all'interno di una borsa, quando gli addetti antitaccheggio lo hanno scoperto. Non si è dato per vinto ma ha spaccato per terra due bottiglie di vetro, poi ha raccolto alcuni cocci e ha minacciato gli addetti, guadagnandosi la fuga.

I carabinieri, però, lo hanno rintracciato ai giardinetti di piazzale Giulio Cesare, poco lontano, e lo hanno arrestato. Risponde di rapina impropria.