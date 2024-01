Il rapinatore buongustaio che ruba 150 euro di salmone affumicato all'Esselunga

In cella per il salmone. Un uomo di 50 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì mattina a Milano con l'accusa di tentata rapina impropria dopo aver cercato di rubare all'interno dell'Esselunga di via Morgantini, in zona San Siro.

Verso le 12.30, il 50enne è entrato nel super come un normale cliente e dopo un giro tra gli scaffali si è avviato alla corsia per le uscite senza acquisti. Lì è stato bloccato dal vigilante, un italiano di 32 anni, che lo ha trovato in possesso di sette confezioni di salmone affumicato luxury, dal valore totale di circa 150 euro, e ha allertato la polizia.

A quel punto il ladro lo ha aggredito e spinto a terra prima di essere fermato da un secondo addetto alla sicurezza. Il vigilante ferito è stato accompagnato al Galeazzi per essere medicato, mentre il 50enne è finito in manette. Come, tra l'altro, era già successo lo scorso 2 gennaio, quando era stato arrestato dopo una rapina nel supermercato Pam di via delle Forze Armate.