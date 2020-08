Rapina all'Esselunga con vigilante preso a schiaffi: fermati marito e moglie

Hanno 'fatto la spesa' senza pagare e poi hanno cercato di scappare, assicurandosi prima di mettere k.o. la sicurezza, ma la polizia li ha fermati e arrestati. Tentata rapina all'Esselunga di via Washington poco dopo le 9 di domenica mattina. A finire in manette una donna italiana di 57 anni, che è stata fermata insieme al marito 58enne, anche lui italiano.

La coppia ha asportato merce deperibile per poche decine di euro. L'addetto alla sicurezza, però, si è accorto di quanto stava accadendo è ha iniziato a seguire i due. A quel punto lei lo ha preso a schiaffi per fermalo e riuscire a scappare insieme al consorte.

Nel frattempo la polizia è accorsa sul posto, riuscendo a fermare i due malviventi in fuga in via Boni. La 57enne, che aveva già precedenti per reati contro patrimonio, è stata arrestata per tentata rapina. Il marito invece è stato denunciato per tentato furto.