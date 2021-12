Blitz armato in gioielleria a Milano, proprietari malmenati e derubati: tre arresti

Tre persone sono state arrestate per la rapina al compro oro di via Nicola Fabrizi a Milano (zona Certosa) del 5 febbraio 2020. I presunti rapinatori sono italiani di 23, 24 e 25 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine e tutti arrestati nella mattinata di giovedì 23 dicembre dagli agenti della squadra mobile di Milano che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Milano.

Un blitz durato pochi minuti. I malviventi, fingendosi clienti, entrarono nel negozio ma pochi istanti dopo minacciarono con un coltello i proprietari, si impossessarono di gioielli per un valore di 38mila euro e, per guadagnarsi poi la fuga, ferirono i due anziani proprietari della gioielleria e a un passante che, accortosi di quanto stava accadendo, tentò di bloccarli.

Gli agenti della squadra mobile, partendo dalla denuncia delle vittime e dalle informazioni di alcuni testimoni, sono riusciti a individuare i tre presunti responsabili. Uno dei tre, in particolare, qualche giorno prima del colpo sarebbe entrato nel negozio simulando l'interessamento ad un acquisto, "col chiaro intento invece di effettuare un sopralluogo", si legge in una nota di via Fatebenefratelli. Gli agenti del gabinetto regionale di polizia scientifica di Milano, inoltre, hanno effettuato degli approfondimenti nei confronti dei tre e, secondo quanto riportato nel comunicato, sarebbero emerse elevate compatibilità biologiche con tracce di Dna trovate sul luogo della rapina.

Non solo, secondo quanto ricostruito dai detective il terzetto, temendo di essere rintracciato, poco dopo il colpo avrebbe lasciato l'Italia per la Spagna. Tutto inutile.