Rapina in villa: intera famiglia 'sequestrata' dai banditi armati, svuotata la cassaforte

Faccia a faccia con i banditi. Immobilizzati, praticamente sequestrati, e obbligati a eseguire gli ordini. Serata da incubo quella di sabato per una famiglia di Lainate, cittadina di 25mila abitanti del milanese, la cui villetta è stata svaligiata da una banda di rapinatori, che per ora ha fatto perdere le proprie tracce.

Il raid dei malviventi, a volto coperto, è scattato verso le 20, in una stradina residenziale e abbastanza isolata. Entrati nell'abitazione, i banditi hanno minacciato moglie, marito e figlia con un'arma e li hanno immobilizzati, per evitare che potessero dare l'allarme. A quel punto, sempre con la pistola in pugno, hanno costretto l'uomo ad aprire la cassaforte, al cui interno c'erano gioielli e denaro in contante.

Preso il bottino, il cui valore è ancora da quantificare, i rapinatori sono fuggiti e soltanto in quel momento le vittime - che comunque non sono rimaste ferite - sono riuscite a chiedere aiuto al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho, che hanno raccolto le testimonianze della famiglia e stanno ora cercando di dare un nome e un volto ai banditi.

Sembra, stando a quanto finora appreso da MilanoToday, che la fuga dei malviventi sia stata parzialmente ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona. Pare che dopo il colpo siano scappati a bordo di una potente auto sportiva grigia. Una prima mano per indirizzare le indagini potrebbe arrivare proprio dai frame registrati dagli occhi elettronici.