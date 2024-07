Minacciata in strada di notte, un passante interviene e si prende le bottigliate

Mentre si trovava fuori dal ristorante McDonald's di via Farini, a Milano, in piena notte, un gruppo di aggressori, descritti come nordafricani, le si è avvicinato e ha tentato di rubarle la borsa. La vittima è una ragazza italiana di 28 anni, che ha raccontato l'episodio alla polizia, intervenuta sul posto verso le 5 di mattina.

È stato un passante a impedire che si concretizzasse la rapina, mettendosi in mezzo tra gli aggressori e la ragazza. Il passante si è preso alcuni colpi al polso con una bottiglia di vetro e, per questo, è stato portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Sacco in codice verde.

La polizia non ha ancora identificato gli aggressori, ma sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.