Assalto alla farmacia in centro a Milano: rapinatore scappa con l'incasso

Appena è entrato si è diretto alla cassa. In pochi istanti ha terrorizzato il farmacista e si è fatto consegnare tutto quello che aveva in cassa. Rapina nella mattinata di domenica 12 febbraio nella farmacia di piazza Cinque giornate.

Tutto è accaduto poco dopo le 11.30, come riferito dalla questura di Milano. Il rapinatore, per il momento rimasto ignoto, è scappato dopo essersi fatto consegnare banconote per circa 400 euro.

Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.