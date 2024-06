Rapina in farmacia a Milano: il raid dell'uomo 'armato' di siringa

Il raid "armato". E la fuga col bottino. Rapina domenica sera in una farmacia di piazza Cinque giornate a Milano, finita nel mirino di un bandito che è riuscito a fuggire con i soldi - pochi - in quel momento presenti in cassa.

Il blitz è scattato verso le 19, quando l'uomo è entrato nel locale e ha puntato una siringa contro la proprietaria, intimandole di dargli il denaro. La vittima gli ha così consegnato 50 euro e il rapinatore si è allontanato.

Quando le volanti sono arrivate sul posto, allertate proprio dalla donna, l'uomo aveva già fatto perdere le proprie tracce. Una mano ai poliziotti potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere.