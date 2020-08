Rapina la farmacia e viene arrestato 10 minuti dopo. Era uscito dal carcere due settimane fa

Dopo il colpo ha fatto meno di un chilometro ed era già in manette. Di nuovo. Un uomo di 50 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì sera dalla polizia con l'accusa di rapina, dopo aver messo a segno un colpo in una farmacia di piazza 5 giornate.

L'allarme è scattato alle 22.40, quando il dipendente del negozio ha chiesto aiuto al 112. Agli agenti intervenuti sul posto, il farmacista ha raccontato che pochi attimi prima il bandito - di cui ha fornito una descrizione perfetta - lo aveva minacciato, aveva preso 250 euro dalla cassa ed era fuggito. I poliziotti del commissariato Monforte si sono messi immediatamente sulle tracce dell'uomo e nel giro di pochi minuti, proprio grazie "all'identikit", lo hanno rintracciato in viale Premuda, a poche centinaia di metri dalla farmacia.

Il 50enne, al momento del fermo, aveva ancora in tasca i soldi appena rubati: un particolare che evidentemente lo ha incastrato. Dichiarato in arresto, l'uomo è stato portato nel carcere di San Vittore, che aveva lasciato soltanto due settimane prima dopo essere finito in cella per un furto.