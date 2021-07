Arrestato dopo la rapina in farmacia: forse è un "seriale", si indaga

Un probabile rapinatore seriale di farmacie e negozi è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Stato a Milano, martedì 6 luglio. Si tratta di un uomo di quarantacinque anni, italiano e con alcuni precedenti. Aveva appena rapinato una farmacia di via Castel Morrone, zona corso Indipendenza, vestito d'azzurro nel giorno della semifinale dell'Italia agli Europei.

Le volanti della polizia si sono precipitate sul posto, allertate dai farmacisti, subito dopo il colpo, e hanno individuato il malvivente dopo una breve ricerca in zona. Gli investigatori ritengono che l'uomo sia responsabile di altre rapine in farmacie e negozi di Milano Est e stanno ricostrendo altri colpi simili avvenuti in tempi recenti per capire se i sospetti su di lui saranno confermati.