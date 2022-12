L'uomo che rapina una farmacia per rubare dei medicinali

Ha colpito nell'unico posto in cui poteva trovare quello che cercava. Rapinatore in azione lunedì pomeriggio nella farmacia di piazzale Falterona a Milano, presa di mira da un bandito solitario che ha minacciato il farmacista ed è fuggito con il bottino. Dal locale, però, non sono spariti i soldi né la cassa ma numerose pasticche di Oxycontin, un farmaco a base di ossicodone che viene utilizzato come potente antidolorifico anche dai malati di cancro per lenire le sofferenze, ma che se usato illecitamente può avere effetti devastanti anche maggiori dell'eroina.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il malvivente è entrato nella farmacia fingendosi un normale cliente, con il volto parzialmente nascosto da una mascherina. Dopo essersi avvicinato al bancone, ha puntato una lama contro il dipendente - un 28enne egiziano - per poi intimargli di consegnargli i medicinali, per un valore di circa 200 euro. Preso il bottino, il rapinatore è uscito dalla farmacia ed è scappato, facendo perdere le proprie tracce.

A fine novembre ancora in piazzale Falterona era stato arrestato un 46enne sorpreso a spacciare in zona proprio Oxycontin e Contramal, un farmaco a base di tramadolo con effetti molto simili.