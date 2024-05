Rapina in farmacia: punta la pistola contro la vittima e scappa con 300 euro

Un altro colpo in farmacia, messo a punto a Milano, in un esercizio commerciale di via Ferdinando Marescalchi a pochi passi dalla fermata metropolitana di viale Argonne. La polizia è sulle tracce del malvivente.

La rapina è avvenuta martedì 30 aprile, intorno alle 19.15. La chiamata agli agenti di via Fatebenefratelli è stata fatta dalla vittima, un uomo di 32 anni. Giunti sul posto hanno ascoltato il racconto del farmacista.

Un uomo si è introdotto nella farmacia puntando una pistola contro l'addetto alla vendita. L'uomo, vedendosi minacciato con l'arma rivolta verso di lui, non ha potuto far altro che svuotare la cassa consegnando al rapinatore quanto aveva: 300 euro. Il malvivente è poi scappato con la refurtiva facendo perdere le proprie tracce.