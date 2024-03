Il rapinatore distratto che dimentica l'arma nella farmacia appena rapinata

Ha portato via il bottino, ma ha dimenticato l'arma. Rapinatore sbadato in azione mercoledì pomeriggio nella farmacia di via Lessona, in zona Quarto Oggiaro. Il raid è scattato verso le 14, quando l'uomo è entrato nel locale e con un coltello ha minacciato le dipendenti presenti costringendole a consegnargli il fondo cassa.

Presi i soldi, 400 euro circa, il bandito si è allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce. Nella fuga, però, ha dimenticato in farmacia la lama, che è stata subito sequestrata dagli agenti alla ricerca di qualche elemento utile che possa condurre a lui.

Il rapinatore, entrato in azione con il volto coperto da una sciarpa, è stato descritto dalle vittime come un nordafricano di circa 45 anni.