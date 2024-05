Uomo diventa rapinatore per "pagare le bollette": incastrato da 10 telecamere

Rapinatore per necessità. Nelle scorse ore un uomo ha improvvisato - letteralmente - un blitz nella farmacia di piazza De Andrè a Paullo, nel Milanese. Dopo essere entrato con il volto coperto da sciarpa e cappello e un coltello in mano, il "bandito" ha detto alle vittime: "Consegnatemi tutto quello che avete, devo pagare le bollette".

Il malvivente è comunque riuscito a portar via circa 500 euro prima di scappare a piedi, ma la voce che gli tremava ha subito tradito la sua scarsa "esperienza", confermata anche dal fatto che è entrato in azione sotto diverse telecamere.

È proprio grazie a tutti questi occhi elettronici che i carabinieri, in poche ore, sono riusciti a identificarlo per un 55enne della zona, la cui posizione è ora al vaglio. "La storia appare ben triste - il commento del sindaco di Paullo -. Probabilmente, spinto dalla necessità l'uomo non si è nemmeno ben reso conto di cosa significhi mettere in atto una rapina a mano armata".