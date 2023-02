"Dammi tutti i soldi": rapinatore (disarmato) svaligia la farmacia

L'ingresso e la fuga col denaro. Tutto in pochi attimi. Rapina mercoledì pomeriggio nella farmacia di corso di Porta Ticinese, svaligiata da un bandito solitario che è riuscito a scappare con 1.500 euro in contanti.

Il blitz dell'uomo, stando a quanto ricostruito finora dalla polizia, è scattato verso le 15.30. Il malvivente è entrato nel locale con la sciarpa e il cappuccio di una felpa a coprirgli parzialmente il volto, si è avvicinato al bancone e ha minacciato la titolare - una 49enne italiana -, intimandole di dargli tutto il denaro presente nella cassa. È stata la stessa farmacista poi a dare l'allarme alle forze dell'ordine, con gli agenti che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di dare un volto al bandito.

Un colpo simile era avvenuto lunedì pomeriggio in largo La Foppa, in zona Moscova. Un uomo, anche lui con il volto travisato, era entrato in farmacia fingendosi un cliente e aveva minacciato - anche lui senza armi - il titolare 47enne. Il proprietario gli aveva consegnato circa 1.500 euro cash e il bandito era andato via. La notte precedente, invece, la farmacia di via De Marchi aveva ricevuto la "visita" di un ladro che aveva forzato l'ingresso e aveva rubato gli 8mila euro presenti in cassa.