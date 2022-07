Prima entra in farmacia a "studiare" il colpo, poi per fare la rapina

Prima è entrato in farmacia per controllare la situazione, poi è tornato, poco dopo, per compiere la rapina. Protagonista un giovane italiano alto circa 1 metro e 65. E' successo in piazza Prealpi, a Milano, alle tre e mezza di martedì pomeriggio.

Il giovane, la seconda volta, ha 'puntato' direttamente alla professionista, una donna italiana di 33 anni, minacciandola con un paio di forbici e costringendola a consegnare l'incasso, che ammontava a circa 200 euro. Il rapinatore è poi scappato senza lasciare tracce. La farmacista non è rimasta ferita e ha avvertito la polizia, che indaga sull'episodio.