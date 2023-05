Il rapinatore con le dita 'nastrate': "Già sapete, aprite la cassa"

Volto scoperto, ma dita "nastrate". Rapinatore solitario in azione mercoledì sera a Milano, dove la farmacia di via Saint Bon è stata svaligiata da un uomo che è entrato nel locale fingendosi un cliente.

Poco dopo le 19, il bandito - descritto come un italiano di mezza età - si è avvicinato alle farmaciste, una 47enne e una 34enne, e ha detto loro: "Già sapete, aprite la cassa". Dopo aver preso 400 euro dalla cassa, l'uomo ha chiesto alle due di "aprire la seconda cassa, perché ne voglio ancora", ma quando le vittime gli hanno fatto notare che in realtà il registratore di cassa era uno solo, è andato via col bottino. Sono state proprio le farmaciste a segnalare alla polizia un particolare che ha colpito la loro attenzione: il rapinatore aveva le dita della mano destra coperte con il nastro isolante, presumibilmente per non lasciare tracce.

Soltanto la settimana scorsa, giovedì sera, più o meno verso la stessa ora, la farmacia di Saint Bon era stata svaligiata da un uomo che aveva detto alle due donne di "stare tranquille" mentre le minacciava con un coltello. Aperta la cassa, aveva preso i soldi ed era scappato. In quel caso il bandito indossava guanti in lattice.