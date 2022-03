Non gli danno le medicine: torna armato di martello e rapina la farmacia

Prima da cliente. Poi, pochi minuti dopo, da rapinatore. Un uomo di 55 anni, un cittadino italiano con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato giovedì mattina a Sesto San Giovanni con l'accusa di rapina aggravata dopo aver svaligiato una farmacia del centro storico.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, che lo ha fermato subito dopo il colpo, il 55enne si è presentato verso mezzogiorno nel negozio pretendendo un medicinale per cui era necessaria la prescrizione. Incassato il rifiuto delle due farmaciste, il rapinatore si è allontanato ma poco dopo ha fatto nuovamente ingresso nel locale impugnando un martello e cercando di coprirsi il viso con un cappellino di lana, degli occhiale da sole e uno scaldacollo.

Minacciando le due vittime, il 55enne ha scavalcato il bancone, ha aperto la cassa ed è scappato con 630 euro in contanti. A rovinare i suoi piani ci hanno pensato le volanti del commissariato di Sesto, che lo hanno bloccato a pochi metri di distanza mentre cercava di allontanarsi. L'uomo è stato trovato a bordo di una Fiat Punto poi risultata rubata in provincia di Pavia, dove anche lui vive, due giorni prima. Per lui, che è stato portato in carcere a Monza, è quindi scattata anche una denuncia per ricettazione.