Rapina in farmacia: è caccia all'uomo

Ancora rapine in farmacia. Questa volta è toccato a un esercizio commerciale di via Suzzani, nel quartiere Bicocca. La vittima, una donna di 57 anni, ha raccontato alla polizia l'accaduto. Gli agenti sono sulle tracce del malvivente.

Tutto è accaduto venerdì 26 aprile intorno alle 18. La telefonata alla polizia è arrivata subito dopo, effettuata dalla farmacista vittima della rapina. La donna ha spiegato quello che le era capitato pochi minuti prima. Un uomo si è introdotto nella farmacia iniziando a minacciarla per avere il contenuto della cassa.

La vittima, spaventata, non ha potuto far altro che consegnare al rapinatore quanto disponibile: tra i 350 e i 400 euro in contanti. L'uomo si è poi allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce. Nel negozio erano presenti le telecamere di sorveglianza, su cui vertono le indagini dei poliziotti.