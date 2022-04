Rapina la farmacia, poi con la stessa arma minaccia i passanti

Alle 9.20 il raid in farmacia. Quattro ore dopo le minacce a donne e uomini a caso. Un uomo di 38 anni, un cittadino italiano senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sottosto a fermo mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina perché accusato di aver svaligiato la farmacia Tricolore.

Il 38enne è stato fermato poco dopo le 13 in corso di Porta Vittoria dalla polizia, allertata da alcuni testimoni che lo avevano visto girare in strada con un taglierino in mano e avvicinarsi pericolosamente ai passanti. Quando gli agenti lo hanno rintracciato e bloccato, all'angolo con via Verziere, lo hanno anche trovato in possesso di 425 euro in contanti.

È bastato poco per scoprire che i soldi erano stati rubati verso le 9 nella farmacia di piazza Tricolore, dove il 38enne aveva minacciato il farmacista con la stessa lama per farsi consegnare il bottino. È stato proprio il titolare del locale a riconoscere il rapinatore, che era stato immortalato anche dalle telecamere di video sorveglianza.