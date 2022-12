Rapina per la terza volta la stessa farmacia: "Questa è l'ultima"

Aveva giurato che quella era l'ultima volta. E così è stato, anche se non per sua scelta. Un uomo di 37 anni, un cittadino italiano con precedenti alle spalle, è stato arrestato lunedì pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata dopo aver messo a segno un blitz all'interno di una farmacia di via Barrili, allo Stadera, già colpita altre due volte negli ultimi giorni.

Nel pomeriggio, stando a quanto ricostruito dall'Arma, il 37enne è entrato nel locale con cappuccio e scaldacollo e ha subito minacciato la farmacista con un coltello, passando dietro il bancone e prendendo tutti i soldi dalla cassa, qualche centinaio di euro. A quel punto, dopo aver detto alla vittima "questa è l'ultima volta", il malvivente è uscito e si è allontanato ma sulla sua strada ha trovato i carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta e della stazione Gratosoglio che lo hanno fermato e arrestato. Quando è stato bloccato, aveva ancora con sé la lama e i 205 euro appena rubati.

La sua frase alla farmacista lascia pensare che la firma sulle altre due rapine sia sempre la sua. E non è escluso che l'uomo possa aver colpito anche in altre fermacie della stessa zona. Il 37enne ora si trova a San Vittore.