I clienti della farmacia che fanno lo sgambetto al rapinatore

Hanno provato a fermarlo facendolo cadere per terra, ma lui si è rialzato ed è fuggito. Questo l'epilogo di una rapina avvenuta in una farmacia in via Ugo Betti a Milano, zona Bonola.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di venerdì 27 agosto, intorno alle 18.20, quando un uomo è entrato in farmacia e ha minacciato il dipendente intimandogli di consegnargli l'incasso, perché, in caso contrario, avrebbe "tirato fuori un coltello". Il farmacista ha dato all'uomo circa 500 euro e lui si è avvicinato all'uscita.

A quel punto alcuni clienti del negozio hanno provocato la sua caduta nel tentativo di bloccarlo, ma il rapinatore è riuscito comunque ad allontanarsi. Quando sul posto è arrivata la polizia di Stato, infatti, non ve ne era più traccia. Nella farmacia sono presenti alcune telecamere e gli investigatori ne utilezzeranno le immagini per tentare di risalire alla sua identità.