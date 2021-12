Fallisce la rapina ma lo trovano con passamontagna 'a teschio': arrestato

Ha provato a rapinare una farmacia, ma non c'è riuscito. Poi, ancora con indosso il passamontagna a teschio usato per il colpo, è stato fermato non lontano dal negozio. E a quel punto per lui sono scattate le manette. L'accaduto nel pomeriggio di domenica 5 dicembre in via Canonica, zona Paolo Sarpi, dove a intervenire è stata la polizia di Stato.

A finire in arresto un 46enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio. Poco prima era entrato nella farmacia, con il volto coperto dal passamontagna (sul quale , appunto, era raffigurato un teschio) e, armato di un coltello da cucina, aveva minacciato la dipendente. Ma davanti al diniego di quest'ultima, aveva desistito.

Nel frattempo però era partita una chiamata al 112 e sul posto è accorsa una volante che ha sorpreso l'uomo fuori dal negozio, ancora con il passamontagna indossato. Fermato all'istante, anche se senza bottino, è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata.