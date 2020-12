Milano, rapina la farmacia fingendo di avere una pistola: arrestato 23enne

Un 23enne è riuscito a rapinare una farmacia facendo finta di avere una pistola, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri. L'accaduto in via Marochetti, zona Corvetto, nei giorni scorsi. Al momento è caccia al complice del giovane malvivente.

Le dipendenti del negozio hanno riferito ai militari che due uomini, che dall'aspetto sembravano nordadricani, con i volti coperti da cappucci e mascherine, dopo averle minacciate simulando di avere in tasca un'arma, gli hanno intimato di rimanere immobili per evitare conseguenze e hanno sottratto 200 euro dalla casa, oltre a due cellulari. Poi si sono dati alla fuga con due bici, in direzione di via Cassinis.

Grazie alla descrizione delle donne, dopo serrate ricerche, uno dei due rapinatori è stato individuato alla stazione ferroviaria di Rogoredo e subito fermato, nonostante il suo tentativo di scappare. Durante la perquisizione il 23enne è stato trovato in possesso di 125 euro e di uno dei due cellulari rubati. A quel punto per lui sono scattate le manette ed è stato portato in carcere a San Vittore: dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso.

La refurtiva è stata invece restituita ai legittimi proprietari. In corso, intanto, le indagini per risalire al secondo rapinatore, oltre che per stabilire se l'arrestato ha preso parte ad atre due rapine avvenute nella stessa farmacia nei giorni precedenti.