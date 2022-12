Uomo rapina la farmacia in centro: "Ho dei bambini, mi dovete capire"

Ha chiesto comprensione. Ha spiegato perché lo stava facendo. E poi è fuggito, con il bottino. Rapina martedì sera a Milano, dove la farmacia al civico 1 di via Plinio - in zona Porta Venezia - è stata svaligiata da un bandito che ha, a suo modo, anche chiesto scusa alla vittima.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, l'uomo è entrato nel locale verso le 19.30, si è avvicinato al bancone e ha chiesto un ansiolitico. Poi, con la classica frase "questa è una rapina", ha minacciato il titolare - un italiano 30enne - e si è fatto consegnare tutti i soldi presenti nella cassa, circa 450 euro. A quel punto, quasi dispiaciuto, ha detto al farmacista: "Mi dovete capire, ho dei bambini da sfamare. E aspettate a chiamare la polizia".

In mattinata, verso le 9, un'altra rapina in farmacia era avvenuta in viale Monza. In quel caso a entrare in azione era stato un uomo - anche lui a volto scoperto - che aveva finto di avere un'arma nella tasca del giubbotto per farsi consegnare il denaro.