Donna aggredita dietro il banco e farmacia svaligiata

Il blitz del rapinatore venerdì pomeriggio nella farmacia di via Plinio

/ Via Plinio

Le minacce, il bottino raccolto e la fuga. Rapina a segno venerdì pomeriggio in una farmacia di via Plinio, finita nel mirino di un malvivente che è riuscito a scappare con circa 800 euro in contanti.

Il blitz del ladro, che è entrato in azione a volto coperto ma senza armi, è scattato verso le 17.50. Fingendosi un cliente, l'uomo è entrato nel locale e si è subito diretto dietro il banco. Una volta lì, stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, il bandito ha spintonato la farmacista e l'ha costretta ad aprire la cassa per poi arraffare l'incasso e fuggire in direzione piazzale Lavater.

A dare l'allarme è stata la stessa vittima, che fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale nonostante il grande spavento. Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi del caso e stanno cercando di dare un nome e un volto al malvivente.

Il giorno prima un altro colpo era avvenuto in una farmacia di via Illirico. Lì, un uomo con la mascherina sul volto e un taglierino in pugno aveva rubato 200 euro ed era poi scappato.