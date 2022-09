Assalto armato in farmacia: rapinatore si fa consegnare l'incasso e scappa

Un rapinatore di 27 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver svaligiato una farmacia di via Rimini a Milano (zona Romolo) nel pomeriggio di venerdì 9 settembre.

L'uomo, armato di coltello e con il volto travisato da una mascherina chirurgica e con in testa un berretto da baseball, è entrato nella farmacia come un normale cliente e, avvicinatosi al bancone ha minacciato il titolare con un coltello per farsi consegnare l'incasso, circa 130 euro. Il 27enne è stato pero' rapidamente intercettato dalle pattuglie in moto della Squadra Mobile all'interno del parco di viale Famagosta, mentre si stava sbarazzando dei vestiti e dello zaino che aveva usato poco prima.

Per lui sono scattate le manette: è stato fermato, arrestato e accompagnato a San Vittore in attesa del processo.