Rapina due farmacie in due giorni con una lama: video

Un italiano di 50 anni, con precedenti, che aveva appena terminato un periodo di sorveglianza speciale, è stato fermato dalla polizia a Milano con l'accusa di avere compiuto due rapine in farmacia in due giorni. Fondamentali per identificarlo le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il 13 aprile a essere rapinata è stata una farmacia in piazzale Cuoco, il 14 aprile una in via Solari. In entrambi i casi l'uomo, armato di un taglierino con un manico giallo, indossava una felpa arancione con il cappuccio. Gli stessi indumenti che aveva indosso quando sabato i Falchi della squadra mobile lo hanno fermato mentre tornava nella struttura ricettiva dove alloggiava in zona Scalo Romana. In tasca aveva 100 euro e la stessa lama che aveva usato per le rapine.