Blitz armato in farmacia: bandito con passamontagna e coltello in fuga coi soldi

Il raid, la minaccia e la fuga con i soldi. Rapina riuscita lunedì pomeriggio a Milano, dove un uomo - al momento rimasto ignoto - ha svaligiato una farmacia di viale Abruzzi riuscendo poi a far perdere le proprie tracce.

Il blitz, stando a quanto finora ricostruito dalla questura, è avvenuto verso le 13 all'interno del negozio Lloyds al civico 4. Il bandito si sarebbe presentato nel locale con un passamontagna calato sul volto, così da essere irriconoscibile, e con un coltello in pugno.

Il rapinatore, secondo le prime ricostruzioni della polizia, si sarebbe quindi subito diretto verso il titolare della farmacia minacciandolo con la lama e costringendolo ad aprire la cassa. A quel punto avrebbe afferrato il bottino, circa 300 euro, e sarebbe scappato.

A dare l'allarme al 112 è stato lo stesso farmacista, che fortunatamente non è rimasto ferito e non ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di dare un nome e un volto al rapinatore.