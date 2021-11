Il rapinatore in bici e il raid in farmacia con coltello e mascherina

Il blitz e la fuga col bottino. Rapina riuscita martedì mattina nella farmacia di viale Certosa. Il raid, stando a quanto ricostruito e riferito dalla polizia, è scattato alle 11 in punto, quando un uomo è arrivato fuori dal locale in bici ed è entrato con un cappuccio tirato sulla testa e la mascherina chirurgica sul volto.

Dopo essersi avvicinato al bancone, l'uomo - descritto dalla vittima come un cittadino dell'Est Europa - ha puntato un coltello contro la farmacista e l'ha costretta ad aprire la cassa. Raccolto il bottino, 400 euro in contanti, il malvivente è risalito a bordo della sua bicicletta ed è fuggito via, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Era andata peggio, invece, il giorno prima a un 47enne, cittadino italiano, che era stato bloccato e arrestato subito dopo una rapina nella farmacia comunale di via delle Forze Armate, da dove aveva rubato 590 euro dopo aver minacciato - anche lui con un coltello - una farmacista di 34 anni.