Finge di acquistare, poi rapina la farmacia e scappa in moto

È entrato vestito di nero, con il volto coperto da uno scaldacollo e un casco con visiera. Ha finto di essere interessato ad acquistare. Poi il colpo. È la storia dell’ennesima rapina in farmacia. Un uomo è entrato nel negozio minacciando il responsabile e sottraendo dalla cassa dei soldi. Di lui non c’è traccia.

Tutto è accaduto ieri, 2 marzo, intorno alle 18.20 in una farmacia di viale Toscana. Il rapinatore, irriconoscibile perché con il volto coperto, si è introdotto nell’attività commerciale dapprima chiedendo informazioni a un commesso su alcuni prodotti. Poi si è diretto verso il responsabile della farmacia tirando fuori un paio di forbici dal manico rosso. Lo ha intimato di aprire la cassa e ha preso con sé 350 euro in contanti. Poi è scappato a bordo di una moto.

La vittima ha raccontato che il rapinatore poteva avere tra i 50 e i 55 anni. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia allertate dal personale. Non è passato inosservato il gesto del rapinatore che, dopo aver chiesto informazioni, si è rivolto direttamente al responsabile della farmacia per farsi dare i soldi. Gli agenti di via Fatebenefratelli sono al lavoro per rintracciare il rapinatore.