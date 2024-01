Casco e pistola: doppio assalto armato in farmacia a Milano

Due assalti fotocopia. Nel giro di un'ora. Doppia rapina in farmacia martedì pomeriggio a Milano, dove tra le 18 e le 19 sono state svaligiate la farmacia al 98 di via Washington e quella al 50 di viale Tibaldi.

A entrare in azione, in entrambi i casi, è stato un uomo con un casco integrale in testa e una pistola in pugno. Nel primo blitz, dopo aver minacciato la proprietaria e le tre dipendenti, il bandito è scappato a bordo di uno scooterone con 400 euro in contanti. Bottino leggermente più alto, 500 euro, ma copione identico nel secondo raid in Tibaldi.

In via Washington sono intervenute le volanti della polizia, mentre sull'altro blitz il primo intervento è stato dei carabinieri. Le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno ora cercando di risalire all'identità del rapinatore, che sembra avesse uno spiccato accento del sud. Appare praticamente certo che la firma su entrambi i colpi sia la stessa.