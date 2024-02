Rapina in farmacia a Milano: il bandito con la mascherina in fuga col bottino

Il blitz e la fuga. Col bottino. Rapina martedì mattina nella farmacia Lloyds di piazzale Zavattari, in zona San Siro a Milano. Il raid del bandito è scattato poco dopo mezzogiorno, quando l'uomo - descritto come un 40enne nordafricano - è entrato nel locale e ha minacciato la proprietaria.

Il rapinatore ha costretto la donna a versare tutto l'incasso in un sacchetto che aveva con sé, ha preso i soldi - circa 300 euro - ed è poi scappato in direzione piazzale Brescia, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

A dare l'allarme è stata poi la stessa vittima, che ha allertato la polizia. Il bandito, stando a quanto finora appreso, aveva una mascherina chirurgica e un cappellino calato sul viso così da non essere riconoscibile.