Milano, rapina alla fermata: in tre accerchiano ragazzo e lo picchiano, lui ne blocca uno

In una frazione di secondo, in tre lo accerchiato alla fermata dell'autobus. Sono da poco passate le 7 di mercoledì. Senza farlo fiatare, lo immobilizzano e lo colpiscono con un pugno sull'addome. Mentre lo aggrediscono gli prendono pure lo zainetto e il cellulare e fuggono.

Non tutti però. Uno degli aggressori viene bloccato proprio dalla vittima e da un suo amico arrivato nel frattempo. I due avevano un appuntamento proprio davanti alla pensilina del bus della linea 45 Atm, in via Marignano, in zona Ponte Lambro a Milano.

A riferire l'accaduto è la polizia, intervenuta alcuni minuti dopo la rapina. In manette è finito un 16enne egiziano con la pedina penale già macchiata nonostante la giovane età. Il ragazzino, regolare in Italia, è finito portato al Cpa di Torino su decisione del Tribunale per minori di Milano. È accusato di rapina in concorso e, guardano i suoi precedenti si capisce che era avvezzo a questo tipo di attività.

Determinante per il suo arresto è stata la reazione del rapinato, un filippino di 21 anni e del suo amico e connazionale 33enne. I poliziotti ora stanno cercando di individuare i complici dell'egiziano, riusciti a fuggire con la refurtiva.